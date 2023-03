Bruno Reis decide retomar Festival da Cidade com atrações de peso

Diante do desempenho do Réveillon e do Carnaval após dois anos de pausa, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) decidiu retomar outro produto de sucesso no calendário de grandes eventos da capital. No caso, o Festival da Cidade, criado durante a gestão do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) para marcar as celebrações pelo aniversário de Salvador, comemorados em 29 de março. Os detalhes sobre o festival ainda são mantidos e sigilo pelas equipes da Saltur e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), mas a intenção é reproduzir o mesmo modelo adotado nas ultimas edições, com aproximadamente 10 dias de intensa programação cultural e artística espalhada por diversos pontos da cidade, sobretudo áreas de grande fluxo de visitantes, como Centro Histórico e Rio Vermelho, e regiões populosas, como Cajazeiras e Subúrbio.

Palco de peso

O prefeito já deu sinal verde para a contratação de atrações de destaque e de pelo menos uma grande estrela de expressão nacional para o ponto alto do evento, cujas negociações estão avançadas. A intenção é alavancar o movimento de turística no início da baixa estação na capital.

Cinco a cinco

As bancadas governista e de oposição fecharam acordo para que ambas tenham o mesmo número de representantes com direito a fala na sabatina da ex-primeira-dama Aline Peixoto pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, marcada para a manhã de hoje. Ao todos, os dois blocos poderão escalar cinco integrantes cada. A princípio, a tropa de choque da base aliada queria que a sessão d CCJ fosse restrita apenas aos integrantes do colegiado e fechada para a cobertura da imprensa . No entanto, a manobra naufragou a reboque da eventual negativa.

Turma do aperto

Até a noite de ontem, a Satélite tinha obtido apenas a lista de oposicionistas que sabatinarão a esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que disputa uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) contra o ex-deputado estadual Tom Araújo (União Brasil), que será ouvido na tarde desta segunda-feira. São eles: Alan Sanches, líder da bancada na Casa, Sandro Régis e Robinho, todos da União Brasil, Tiago Correia (PSDB) e Leandro de Jesus (PL), parlamentar bolsonarista, a quem caberá a tarefa de pesar a mão nos questionamentos à ex-primeira-dama.

Dedo no gatilho

Fazendeiros do Sul e Extremo-Sul começaram a arregimentar seguranças particulares e a tradicional jagunçada que presta serviços armados para donos de terras das duas regiões, conhecidas pelos conflitos agrários de alto teor explosivo. De acordo com produtores rurais ouvidos pela coluna, a montagem de miniexércitos privados tem origem na recente onda de invasões a propriedades por grupos ligados a movimentos que representam trabalhadores sem-terra.

Sangue na tela

Membros do alto escalão do Palácio de Ondina alertaram o governador Jerônimo Rodrigues (PT) que a explosão da violência na Bahia pode corroer sua imagem no primeiro ano de gestão. Apelaram para que ele, de imediato, concentre esforços para frear a curva da criminalidade.