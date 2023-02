Bruno Reis destaca Carnaval do Centro: 'Conseguindo trazer mais gente'

O prefeito Bruno Reis destacou neste sábado (18) o reposicionamento do Carnaval no Centro de Salvador e afirmou que as ações planejadas pela Prefeitura para a região já estão surtindo efeito. Segundo ele, há uma participação popular maior, o que deve se intensificar a partir do próximo domingo (19), quando tradicionalmente há mais pessoas curtindo a folia no Centro.

"A gente está conseguindo trazer mais pessoas. Tem que ser um desejo das pessoas pelo Centro. Para as pessoas desejarem o Centro, a gente precisa trazer atrações. Praticamente todas as atrações que a Prefeitura contratou para o circuito Barra/Ondina contratou também para tocar aqui. Xanddy, Léo Santana, Claudia Leitte, Parangolé. Foi um pedido do prefeito e todos prontamente atenderam", disse, durante coletiva de imprensa para falar sobre o balanço do segundo dia da folia, realizada no Espaço Salvador Capital Afro, localizado no Cine Meta Glauber Rocha, na Praça Castro Alves.

Bruno pontuou que, além de levar as atrações para o Centro, a Prefeitura criou novos produtos para a região. "Aqui vocês estão vendo a quantidade de palcos que montamos, com vários ritmos e estilos musicais se apresentando. Fizemos aqui o Pôr do Sol, o Encontro de Trios, o After Batekoo. Enfim, fizemos uma campanha e estamos oferecendo todos os serviços aqui, inclusive com capacidade maior do que na Barra/Ondina, em virtude da disponibilidade de espaços", ressaltou.

Ele citou ainda a Quinta do Samba, no primeiro dia do Carnaval do Centro, que registrou participação popular muito maior, e pontuou que nos próximos três dias a tendência é de aumento do público na região. "A gente sabe que, tradicionalmente, esse circuito tem uma participação maior no domingo, segunda e terça. Tenho convicção de que nós vamos conseguir reposicionar o Carnaval no Centro", declarou.

O prefeito comemorou ainda o início das novidades planejadas através da campanha “Cole no Centro”, como os palcos Brisa, Donas do Som e Varanda da Folia, além do After Batekoo e do Furdunço no Campo Grande. “Um Carnaval de rua, raiz, tradicional e cultural. Venham para o Centro. É fácil chegar aqui. Pode vir pelo Pelourinho, pela Barroquinha, pela Ladeira da Preguiça. Está tudo muito bonito. Ontem, ao andar pelas ruas daqui do Centro, a gente pôde perceber o quão interessante está este Carnaval, com uma diversidade muito grande de ritmos musicais. Com fé em Deus, hoje será um sucesso ainda maior”, afirmou.

