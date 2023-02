Bruno Reis destaca público recorde no sábado de Carnaval

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou neste domingo (19) o público recorde no Carnaval de Salvador neste sábado (18) e frisou o aumento superior a 30% do número de pessoas transportadas para a folia. Ele disse que, mesmo com o crescimento da participação nas ruas, os números de atendimentos relacionados à saúde seguiram em queda no terceiro dia de festa, ritmo que já havia sido registrado na quinta (16) e sexta-feira (17).

“É um fato que tivemos um recorde de público de todo o histórico do Carnaval, seja nos bairros, onde foi registrada uma grande presença popular, seja em todos circuitos”, disse o prefeito, durante entrevista coletiva realizada no Campo Grande após reunião de balanço da festa com secretários e dirigentes municipais.

Bruno Reis revelou que, neste sábado, a linha gratuita Lapa-Barra transportou mais de 320 mil passageiros, equivalente a aumento de 33% em relação ao mesmo dia do último Carnaval, em 2020, quando cerca de 240 mil pessoas utilizaram o serviço. Já o Expresso Carnaval chegou a 26 mil usuários, número que estava entre 18 mil e 20 mil nos dias anteriores.

Já o volume de foliões que usaram táxi chegou a 32 mil, o que representa aumento de 60% em relação a 2020, quando foram registrados cerca de 20 mil usuários.

“Quem andou pelas ruas ontem percebeu a quantidade de pessoas curtindo. E a gente faz o Carnaval para as pessoas. Mas, mesmo com a grande participação popular, a operação do trânsito foi muito boa, do transporte público também”, declarou.

Na saúde, a queda dos atendimentos foi de 40% neste sábado em relação ao mesmo dia de 2020.

“A gente sabe que sábado sempre é um dia mais cheio, mas graças a Deus, apesar de tanta gente na rua, está sendo um Carnaval de tranquilidade, de harmonia, em clima de paz. O folião está tirando o atraso após mais de mil dias sem festa, buscando ser feliz, buscando alegria e curtindo com todo amor”, salientou.

Outras capitais

Em tom descontraído, Bruno comentou a discussão no Twitter entre prefeitos de outras capitais. “Eu vi as polêmicas dos prefeitos brincando, do Rio de Janeiro, São Paulo, do Recife, falando eles têm o maior Carnaval do mundo. Pelo amor de Deus, as imagens mostram tudo. Ontem foi impressionante o final do circuito Dodô ali na entrada da Avenida Milton Santos até o Farol da Barra. A gente praticamente não enxergava o chão, tinha multidão permanente”, afirmou.

Ah, @JoaoCampos, @ricardo_nunessp e @eduardopaes, tenho prints e posso provar: Salvador é o melhor Carnaval do mundo e não sou eu quem está dizendo. Que nossa folia, nos quatro cantos do Brasil, continue crescendo e projetando nossa cultura! ???? https://t.co/b6xhDokz8U pic.twitter.com/Mh9RolSwqr — Bruno Reis (@brunoreisba) February 19, 2023

O prefeito também salientou a grande presença de turistas em Salvador. Até o final da festa, a estimativa é que mais de 1,3 milhão de visitantes venham à capital baiana. “A cidade nunca recebeu tantos turistas como agora. Esse é o maior Carnaval em participação popular, o maior em estrutura montada, o maior em serviços oferecidos e está sendo o melhor de todos os tempos”, destacou.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.