Bruno Reis diz que novo aumento das passagens está sendo estudado: 'Previsto em contrato'

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, deu detalhes sobre a negociação para um eventual aumento no valor da passagem no transporte público para 2023. Segundo afirmou o gestor, as tratativas já estão acontecendo e, neste momento, dependem do relatório de uma consultoria contratada para avaliar o contrato entre a prefeitura e os donos das empresas de ônibus.

"O aumento da tarifa é anual e está previsto em contrato. Ele ocorre desde que a cidade existe. Estamos discutindo a revisão, mas ainda não fechamos essa conta. O contrato prevê que a cada dez anos seja feita uma reavaliação e neste momento estamos fazendo este estudo. Uma consultoria reguladora está concluindo um relatório que permitirá que tomemos uma decisão sobre o aumento da tarifa", disse o prefeito, nesta quinta-feira (16).

Recentemente, o prefeito esteve em Brasília para reuniões com o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin onde tratou, justamente, sobre transporte público.

"A gente sabe que o transporte público é o maior problema de todas as grandes cidades do Brasil. A tarifa não remunera mais o sistema, não cobre os custos. Por isso, os prefeitos estão tendo que investir. Neste momento, muitos dos ônibus estão rodando em Salvador porque estamos pagando subsídios para garantir o funcionamento deste serviço vital para a cidade", concluiu.

A declaração foi dada pelo prefeito durante a entrega de 41 ônibus. Todos novos, com ar-condicionado. São 30 convencionais e 11 micro. Os convencionais serão destinados à linha Lapa-Barra, que terá veículos totalmente climatizados.

Atualmente, 477 ônibus dos 1700 já estão com ar-condicionado. A entrega de novos coletivos está prevista para os próximos meses, informou o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Müller. A meta é de que 35% da frota seja climatizada até o fim do ano.