Bruno Reis é o prefeito mais bem avaliado entre as 10 maiores capitais do Brasil, aponta pesquisa

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), ficou na liderança de um ranking com a melhor avaliação entre gestores municipais das dez maiores capitais do país, conforme aponta levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas. Os números apontam que 68% da população soteropolitana aprovam a gestão de Bruno Reis, demonstrando um alto nível de satisfação com o trabalho realizado pelo prefeito nesses dois anos e meio de gestão.

Na segunda posição está o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que registrou aprovação de 67,3% da população da capital do Amazonas. Em terceiro ficou o prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), com 66,3%.

A pesquisa realizada pelo Instituto Paraná demonstra que a administração de Bruno Reis mantém a alta aprovação pela população de Salvador. Em levantamento de março da Paraná Pesquisas, Bruno Reis alcançou aprovação de 68%.

No atual levantamento do instituto, foram ouvidos 804 habitantes entre os dias 17 a 21 com margem de erro de 3,5%.