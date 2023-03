Bruno Reis é reeleito vice-presidente de Concessões e PPPs da FNP

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, foi reeleito nesta segunda-feira (13) vice-presidente de Concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs) da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), durante a 84ª Reunião Geral da entidade municipalista, em Brasília. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também foi reconduzido para a presidência da entidade para o biênio 2023-2025, assim como os chefes do Executivo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (1º vice-presidente), e de São Paulo, Ricardo Nunes (2º vice-presidente).

A FNP reúne cidades com mais de 80 mil habitantes, dentre eles todas as capitais. Bruno Reis ressaltou o trabalho da entidade em prol das pautas municipalistas. “Na vice-presidência de Concessões e PPPs, vamos continuar nossa luta por mais desenvolvimento para os municípios. As concessões e PPPs são instrumentos fundamentais para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, e a FNP tem cumprido um papel essencial neste debate”, salientou o prefeito.

Ainda nesta segunda, foi instituída a bancada da FNP no Congresso Nacional. Quase 100 parlamentares, entre eles mais de 80 deputados federais, integram o grupo, que será coordenado pelo ex-presidente da Frente Nacional, o deputado federal Jonas Donizette. O ato contou com a participação de dezenas de prefeitos.

Durante o dia, Bruno Reis também participou, na 84ª Reunião Geral da FNP, de debates sobre a reforma tributária com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sobre os desafios da Educação no Brasil, com o ministro Camilo Santana. O prefeito da capital ainda participou de uma mesa sobre novas regras para as Compras Públicas e o Marco legal das Startup, com Esther Dweck, ministra de Gestão Pública e Inovação de Serviços Públicos.

A programação do evento da Frente Nacional segue nesta terça-feira (14), com debates sobre parcerias institucionais e projetos FNP, políticas de habitação, sustentabilidade urbana e mudanças climáticas, financiamento das cidades e perspectivas para a repactuação federativa.