Bruno Reis entra no clima e convida Beyoncé para show em Salvador

A cantora Beyoncé tem causado um verdadeiro frisson com a sua mais nova turnê, "Renaissance". Neste sábado (13), o prefeito de Salvador, Bruno Reis, entrou no clima e usou as redes sociais para dizer que a Queen B. está mais do que convidada para se apresentar na capital baiana. "Tenho certeza que vai amar comer acarajé e dar um rolê no Pelourinho", brincou o gestor.

Em 2010, a artista norte-americana desembarcou em Salvador com a “I Am… Tour” e cantou para um público de 40 mil pessoas no Parque de Exposições. O show de abertura ficou por conta de Ivete Sangalo.

Beyoncé estreou a "Renaissance World Tour", sexta turnê da sua carreira, na última quarta-feira (10). A primeira apresentação, que teve cerca de 3h de duração e menção ao público brasileiro, foi realizada em Estocolmo, na Suécia.

Ao longo deste ano, a estrela do pop passará ainda por locais como Reino Unido, Alemanha, Holanda, Canadá, Filadélfia, Chicago, Nova York, Boston, Atlanta, Miami, Las Vegas, Los Angeles, Houston e Nova Orleans. Até o momento, não há previsão de apresentações no Brasil.

