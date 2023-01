Bruno Reis faz balanço da administração municipal e compartilha planos para 2023

O ano de 2022 foi de muito trabalho e de conquistas, mas também desafiador e de aprendizado para o prefeito de Salvador, Bruno Reis. De acordo com o gestor, houve avanços e melhorias em vários campos, como educação, moradia, mobilidade e saúde.

A chegada de 2023 traz novos desafios: “Nosso principal objetivo é continuar melhorando a qualidade de vida das pessoas, reforçando e ampliando cada vez mais os serviços públicos, principalmente para quem mais precisa”, disse ao portal Alô Alô Bahia.

Confira a entrevista a seguir.



Alô Alô Bahia: Prefeito, como o senhor classifica o ano de 2022?

Bruno Reis: Com o arrefecimento da pandemia, tivemos uma recuperação mais veloz da economia, o que permitiu a retomada de forma mais rápida de diversos setores que são cruciais para nossa cidade, como o turismo e os eventos. Tivemos avanços na nossa gestão, com um ritmo de entregas cada vez mais acelerado, levando melhorias para todas as regiões da capital. Também seguimos melhorando a qualidade dos serviços públicos essenciais, como educação, saúde e mobilidade. Já iniciamos a operação do BRT, que representa um salto na qualidade do transporte público, além de trazer inúmeros benefícios para a mobilidade da cidade com o seu conjunto de intervenções naquela região entre o Iguatemi e o Itaigara.



AAB: O senhor destaca outras áreas em que houve melhoria?

BR: Estamos cada vez mais ampliando o programa Morar Melhor, que já reformou mais de 40 mil casas em 200 localidades de Salvador e se consolidou como uma iniciativa muito bem-sucedida na área de habitação. Na educação, só em 2022, nós já convocamos 643 professores para reformar a rede municipal e entregamos 106 mil tablets para os estudantes do 1º ao 9º ano das escolas municipais, e mais oito mil chromebooks para o corpo docente, o que vai revolucionar a nossa educação. Na saúde, continuamos avançando na cobertura da atenção básica e já passamos dos 60%. Enfim, são muitas conquistas, e vamos apertar o passo ainda mais para 2023.



AAB - As expectativas para o Verão de Salvador em termos de turismo são animadoras. Fale sobre o trabalho da prefeitura nesse setor e suas expectativas para essa temporada

BR - As nossas expectativas são as melhores possíveis. Nossa estimativa é que a cidade receba mais de 3 milhões de turistas entre dezembro deste ano até março de 2023. A ocupação hoteleira deverá alcançar entre 67% à 70%, enquanto a receita turística deve girar em torno de R$ 5 bilhões. Os números são muito semelhantes ao período antes da pandemia. E nós nos preparamos para esse momento, investimos muito em promoção do destino Salvador, o que fez da nossa cidade uma das mais procuradas por turistas em todo o país. Além disso, e principalmente, nós seguimos no ritmo de requalificação da cidade e dos nossos espaços turísticos. Nós temos um trabalho de parceria muito positivo com todo o trade turístico e com todas as categorias que atuam nesta área, o que vem trazendo resultados muito satisfatórios nos últimos anos. Tivemos agora o nosso Festival Virada Salvador, que se consolidou como o principal do país no Réveillon. E ainda temos o nosso Centro de Convenções, que já é considerado um dos principais do país e recolocou Salvador na rota do turismo de negócios, com dezenas de grandes eventos marcados para os próximos meses. Enfim, a gente vai continuar trabalhando para ampliar isso, porque o turismo é um dos grandes vetores de desenvolvimento de Salvador. Queremos potencializar esta área cada vez mais para ampliar a geração de emprego e renda para nosso povo.



AAB - Quais serão os principais desafios para 2023?

BR - Temos muitos desafios para o próximo ano. Nosso principal objetivo é continuar melhorando a qualidade de vida das pessoas, reforçando e ampliando cada vez mais os serviços públicos, principalmente para quem mais precisa. Temos diversas intervenções estruturantes em andamento, como o BRT e o novo Mané Dendê, que vão continuar transformando a realidade da nossa cidade. Temos um cenário ainda indefinido para o próximo ano do ponto de vista econômico, pois projeções apontam para uma queda da arrecadação, o que pode impactar as prefeituras. Contudo, em Salvador, nós fizemos o dever de casa e estamos com as contas em dia, o que nos permite tocar os investimentos em obras por toda a cidade e garantir o funcionamento dos serviços. Enfim, são muitos desafios, mas aqui na prefeitura nós vamos seguir trabalhando duro por uma cidade melhor e mais justa para todos.



AAB - Uma das características de sua gestão é lidar com as necessidades do dia a dia, mas sempre estar plantando sementes que trazem como resultado uma Salvador mais cosmopolita, com mais qualidade de vida e conexão com o mundo. Neste sentido, o que podemos esperar nos próximos meses?

BR - Salvador já é a cidade mais inteligente do Nordeste, uma das mais inteligentes do país e já está entre as mais inteligentes do mundo. Tudo isso é fruto de uma série de investimentos e iniciativas que fizemos nos últimos anos, como o Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente, o que faz da nossa cidade um destaque no país. E não para por aí. Como já citei, temos nas escolas o desenvolvimento tecnológico com os tablets e chromebooks para alunos e professores, mas temos também diversas outras ações. Nossas ações visam muito levar inclusão digital e cada vez mais garantir a digitalização dos serviços da prefeitura, de forma a facilitar a vida dos cidadãos. Hoje, por exemplo, mais de 200 praças de Salvador já contam com acesso à internet gratuita e estamos construindo uma infovia com mais de 800 km de fibra óptica, que vai contar com uma rede de multisserviços própria e independente. E temos ainda muito mais investimentos por vir, tudo com o objetivo de melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da inclusão digital.

Leia mais em Alô Alô Bahia