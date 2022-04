Bruno Reis reafirma que Moro ficará com "projeto em São Paulo"

O prefeito Bruno Reis endossou o coro de outros membros do União Brasil sobre a chegada de Sérgio Moro ao partido. Ele reafirmou que o ex-ministro, pela legenda, disputará apenas um cargo estadual.

“Moro veio para o União Brasil para um projeto em São Paulo. Evidente, claro, a nossa posição de não tê-lo como candidato a presidente. Moro é bem-vindo aos quadros do partido para jogar em qualquer posição, no estado de São Paulo”, disse o prefeito durante a reinauguração da Escola Municipal Professora Elisa Saldanha, em Fazenda Grande III.

Na última quinta-feira (31), o ex-ministro se desfiliou do Podemos e ingressou no União Brasil. Inicialmente, ele afirmou que havia desistido de se candidatar à presidência, mas voltou atrás. A situação causou um desconforto entre membros do partido, que chegaram a cogitar pedir a impugnação da filiação do político ao partido.