Bruno Reis revela convite para Ivete tocar no Centro nesta terça: 'Aguardando'

Ao falar do sucesso do Carnaval no Centro, o prefeito Bruno Reis revelou nesta segunda-feira (20) que convidou Ivete Sangalo para participar da folia no circuito Osmar nesta terça-feira (21).

"Todo ano a gente tem que se reinventar. Ainda estou tentando trazer novidades para amanhã. Eu liguei para Ivete para pedir a ela para tocar aqui amanhã e vocês vão me ajudar. Vamos, Ivete, pro centro. Estou aguardando ela confirmar", disse ele ao falar com a imprensa.

Ivete tem na agenda previsto um show no Oba Festival, em São José do Rio Preto (SP), nesta terça.

Bruno também falou da importância dos blocos, em meio a uma folia cada vez mais sem cordas, "O trio pipoca, o trio com corda, o bloco, todos são importantes. O bloco está ali, se apresentando uma grande atração para o folião que gosta de sair no bloco, mas o folião pipoca também está ali curtindo. E isso acaba de certa forma desonerando o poder público. Ali está o particular custeando e todos têm oportunidade de ver. Ajuda no equilíbrio da conta final", disse ele, afirmando que a prefeitura de Salvador contratou todos "grandes artistas" da Bahia para se apresentarem sem cordas.

"Claudinha Leitte hoje tá aqui (Centro), amanhã vai ter Leo Santana e Xanddy. Tocou lá para prefeitura, pedi para tocar aqui. É importante ter o bloco, porque tem folião que gosta e ajuda a essa conta não ficar toda para o poder público", avaliou.

