Bruno Reis se reúne com Geraldo Alckmin e discute criação do conselho federativo

De volta à Brasília, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, se reuniu nesta quarta-feira (8) com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para tratar de assuntos relacionados aos municípios. O encontrou contou com a presença de integrantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entre eles o presidente da entidade, Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju.

Na reunião, foram discutidas a criação do conselho federativo e a situação do transporte público no país. Bruno pediu que Alckmin seja um embaixador em Brasília da questão do transporte, que enfrenta problemas em todo o país.

“A reunião com o vice-presidente Alckmin foi para tratar dessa pauta dos prefeitos, como a criação do conselho federativo, com os municípios participando das discussões da reforma tributária. Eu pedi a ele que seja um embaixador aqui em Brasília nesta questão do transporte público. Tratei com ele dessa situação do transporte público, fiz um relato da realidade atual das grandes cidades”, afirmou o prefeito de Salvador.

A criação do conselho federativo foi anunciada recentemente e terá a participação do governo federal e de entidades municipalistas. No total, serão seis ministros do governo, dois representantes da FNP, dois da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e dois da Associação Brasileira dos Municípios (ABM).

Na última segunda-feira (6), Bruno Reis já havia se encontrado com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir a situação do transporte público no país e a criação do conselho. No encontro, o prefeito ressaltou que o sistema de transporte público no Brasil está falido e que a tarifa não remunera mais a operação.

