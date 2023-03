Bruno Reis voltará a Brasília para discutir transporte público

Os problemas no transporte público voltaram a ser pauta em Brasília na quarta-feira (8), com a ida do prefeito Bruno Reis. Ele vai participar de uma reunião dos membros da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.

Esta será a segunda viagem do prefeito à capital federal. Nessa segunda-feira (6), ele participou de uma reunião com o presidente Lula, e também abordou o assunto. "Tratamos sobre o transporte público, sem sombra de dúvidas. Essa é a principal pauta que e faz parte do dia-a-dia dos prefeitos, todos os prefeitos que estavam lá estão com problemas no transporte público na sua cidade. Levamos ao presidente qual é o quadro atual do transporte, tratamos sobre pneus, mostrando que a tarifa não remunera, mas não cobre mais os custos do sistema", detalhou Reis.

Segundo o prefeito, a recomendação do presidente foi ter mais "criatividade" e debater a situação com o Ministério das Cidades. "Vou voltar amanhã para Brasília pra ter um encontro junto com os prefeitos, com o ministro das cidades pra gente começar a formatar uma proposta em relação ao transporte público do Brasil. Se esse subsídio que tem que ser em forma permanente ou se há outras iniciativas que o governo possa executar", afirmou o prefeito. As demandas também devem incluir aquisição de ônibus elétricos e mudanças na legislação que contribuam para melhorar o sistema de transporte.