Brusque aproveita falha e vence o Guarani na estreia da Série B

Com uma falha bisonha do experiente zagueiro Leandro Castan, o Guarani estreou com derrota na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o time foi derrotado pelo Brusque, por 1 a 0, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. A partida aconteceu na capital catarinense porque o Brusque foi punido com a perda de um mando de campo devido ao ato de racismo praticado por um conselheiro contra o meia Celsinho, que defendia o Londrina, na Série B do ano passado.



Atual campeão catarinense, o Brusque chegou ao 15º de invencibilidade e somou seus primeiros três pontos na Série B, enquanto o Guarani fica zerado.



A vontade prevaleceu sobre a técnica durante todo o jogo. Não é a toa que o árbitro apresentou oito cartões amarelos. No primeiro tempo, o Guarani foi ligeiramente melhor e fez o goleiro Ruan Carneiro trabalhar pelo menos três vezes em chutes de fora da área.



Na volta do intervalo, o Brusque cresceu de produção e, depois de perder duas chances, Alex Sandro marcou o gol da vitória aos 34 minutos graças a uma falha de Leandro Castan.



Principal reforço bugrino para a Série B, o experiente zagueiro foi virar a bola e entregou nos pés do atacante adversário, que dominou e bateu no canto de Maurício Kozlinski. Depois disso, o Brusque valorizou a posse e o Guarani não mostrou forças para reagir.



O Brusque volta a campo na próxima terça-feira, contra o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Guarani recebe o Sport só no sábado que vem, a partir das 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas. Os jogos são válidos pela segunda rodada.