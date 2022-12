'Bruxo' nega ter sido contratado por Pogba para prejudicar Mbappé

O meia Paul Pogba foi alvo de uma enorme polêmica em setembro, quando foi acusado de ter contratado um 'bruxo' para lançar um feitiço que prejudicasse o atacante Kylian Mbappé. O feiticeiro, porém, quebrou o silêncio e negou ter sido procurado pelo jogador da Juventus para essa finalidade.

"Algumas pessoas foram longe demais na mentira. Toda essa história de bruxaria é pura invenção. Paul nunca me pediu para colocar um feitiço em Mbappé", disse Birame D., em entrevista ao jornal Le Parisien.

A acusação foi feita por um irmão de Pogba, Mathias Pogba, em uma série de vídeos divulgado nas redes sociais. Segundo ele, o pedido teria acontecido antes de um jogo entre Manchester United e Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões de 2019. Na época, Pogba atuava pelo clube inglês. Mas Birame D. garantiu que isso nunca aconteceu.

Vale lembrar que Mathias Pogba foi preso em setembro, acusado de extorquir o irmão. Depois de detido, ele fez a série de vídeos, incluindo a acusação contra o irmão.

Pogba chegou a confirmar que recorreu à feitiçaria, mas apenas para se proteger de problemas físicos. O plano não funcionou, já que o meia foi cortado da seleção francesa por lesão antes mesmo do início da Copa do Mundo do Catar.

Na época, o jogador da Juventus ainda ressaltou que não tinha qualquer problema de relacionamento com Mbappé que justificasse desejar o mal ao companheiro de seleção.