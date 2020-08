BTCA mostra coreografia Imus em vídeo

O Balé Teatro Castro Alves retoma mais um evento da série Solos de Estar, com a estreia do seu quinto solo, a coreografia Imus, com criação e interpretação de Dayana Brito. Do latim, Imus significa profundo, que está no fundo; íntimo. “E o que há mais íntimo do que si próprio?”

Esta é a questão deste trabalho, que poderá ser visto hoje, às 19h, no canal de YouTube do BTCA “Neste momento de isolamento social, ver-se, ouvir-se e conhecer-se novamente dentro do espaço habitado, o corpo-casa, traz uma onda de movimentos”, reflete Brito