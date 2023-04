BTCA ocupa a Casa Rosa no Mês Internacional da Dança

No Mês Internacional da Dança, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) ocupa a Casa Rosa durante duas semanas, mantendo no espaço cultural as suas atividades diárias. Na agenda, atividades públicas e gratuitas estão garantidas: quatro aulas e dois ensaios abertos do espetáculo Viramundo.

Numa ação de compartilhamento das técnicas e dos bastidores da companhia oficial de dança da Bahia, as aulas abertas são ministradas por dançarinos do próprio elenco e direcionadas a pessoas com experiência intermediária ou avançada em dança. Nesta terça (11), às 13h15, tem Pilates com Ticiana Garrido; na quarta (12), às 15h, Balé Clássico com Anna Paula Drehmer. Nodia 18 (terça), às 13h15, é Dança Contemporânea com Dayana Brito; por fim, no dia 19 (quarta), às 16h, tem Yoga com Mirela França. Cada turma tem cinco vagas, ocupadas gratuitamente por ordem de chegada, sendo a entrada com 20 minutos de antecedência.

Já nos dias 19 e 20 de abril (quarta e quinta), às 19h, ensaios abertos e gratuitos do espetáculo Viramundo serão seguidos por uma roda de conversa sobre o processo criativo desta obra. De 2022, Viramundo é uma homenagem aos 80 anos de Gilberto Gil. Inspirada pela riqueza da obra do imortal baiano, a companhia oficial de dança da Bahia, sob direção e criação coreográfica de Duda Maia e com música original do maestro Ubiratan Marques, coloca no palco uma montagem de beleza, emoção e vivacidade. Todo o elenco do BTCA está em cena, ressoando as danças que Gilberto Gil, em sua figura e em sua produção, desperta em seus corpos.

Serviço - Aulas abertas do BTCA | terça (11), 13h15, Pilates com Ticiana Garrido | quarta (12), 15h, Balé Clássico com Anna Paula Drehmer | 18 de abril, 13h15, Dança Contemporânea com Dayana Brito | 19 de abril, 16h, Yoga com Mirela França | Público-alvo: Pessoas com nível intermediário e avançado em dança | 5 vagas por turma, ocupadas por ordem de chegada (entrada com 20 minutos de antecedência)

Ensaio aberto Viramundo | 19 e 20 de abril, 19h, Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho), Gratuito