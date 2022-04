BTCA retorna com coreografia Lub Dub ao Teatro Castro Alves 

Lub Dub é a mais aclamada coreografia da história recente do Balé Teatro Castro Alves (BTCA). Estreado em 2017, considerado um dos 10 espetáculos de dança fundamentais daquele ano pela revista Bravo! e com uma bem-sucedida carreira de circulação em diversos estados e festivais do Brasil e do exterior, a obra é remontada com membros do elenco original e novos integrantes recém-incorporados ao grupo, somando dez dançarinos em cena. O trabalho será apresentado neste sábado (23) e domingo (24), às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA). A abertura ficará a cargo da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), promovendo mais um encontro entre os corpos artísticos estáveis do TCA.

Criada pelo dançarino, coreógrafo e compositor sul-coreano Jae Duk Kim, a coreografia percussiva é uma intensa alternância de movimentos de tração e estremecimento, dinamismo e relaxamento, ritual e contemporâneo. Os dançarinos têm a percussão como motivação sonora e física. A estrutura coreográfica se desenvolve pelas características peculiares do coreógrafo: ele oscila do silêncio absoluto à vertigem, em questão de instantes, sempre em estreita relação com a trilha sonora.

O curioso nome do espetáculo é uma referência ao som das batidas do coração. Para a medicina, os dois primeiros (ou principais) sons cardíacos são denominados ‘lub’ e ‘dub’, que representam a bolha produzida pela abertura e fechamento das válvulas que permitem a passagem do sangue. Assim, a obra é uma metáfora sobre a vida, sobre a própria humanidade e sua energia vital, que motiva e sustenta o movimento do corpo: o corpo que pulsa, medita, protesta e luta.

SERVIÇO - Balé Teatro Castro Alves apresenta Lub Dub, com abertura:da Orquestra Sinfônica da Bahia | sábado (23) e domingo (24), 20h. no TCA | Ingressos: R$ 20/ R$ 10