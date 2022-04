Buffon fura de maneira bizarra e entrega gol para rival; assista

O italiano Gianluigi Buffon é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol. Mas, na última segunda-feira (26), ele mostrou que até as lendas podem cometer erros bizarros. O arqueiro protagonizou um lance bastante desagradável, e deu uma furada terrível na derrota do Parma contra o Peruggia, pela segunda divisão da Itália.

A 'entregada' aconteceu aos sete minutos da partida, quando o Peruggia já ia vencendo por 1x0. O veterano goleiro tenta passar uma bola na entrada da área, mas fura e dá de bandeja para o atacante Marco Olivieri fazer o segundo gol dos donos da casa.

O Parma acabou perdendo por 2x1 o duelo, válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Italiano. O time ocupa apenas a 13ª posição na tabela de classificação, e não tem mais chances de conquistar o acesso de volta à elite.

Aos 44 anos, Buffon está em sua segunda passagem pelo Parma. Ele foi revelado pelo clube, onde atuou de 1995 a 2001, e retornou após 20 anos, em julho do ano passado. O goleiro fez história pela Juventus e seleção italiana, pela qual conquistou a Copa do Mundo de 2006.