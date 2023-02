Bug deixa Instagram com poucas curtidas e alcance em publicação; entenda

As postagens no Instagram feitas na tarde desta quarta-feira (8) apontavam baixos números de engajamento, com poucas curtidas e visualizações. Segundo relatos, o problema afetou tanto usuários de Android quanto iOS, que também reclamaram de erros ao tentar postar stories.

Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que a falha começou por volta das 15h50 (horário de Brasília).

Além disso, o Google Trends, ferramenta do Google para acompanhar buscas em tempo real, indica que houve aumento repentino nas pesquisas por termos como "Instagram com instabilidade" e "problemas no Instagram hoje" na última hora.

Até o momento, o Instagram não se manifestou sobre as causas do problema.