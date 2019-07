Bule Bule apresenta o samba rural em novo episódio da série Mestres Navegantes

O músico, repentista, escritor e poeta baiano Bule Bule conduz o mais recente vídeo da série Mestres Navegantes, projeto que mapeia e registra manifestações da cultura popular pelo país. Parceiro desde a primeira edição do projeto, acompanhando, aconselhando e celebrando as gravações, Bule também esteve presente no primeiro volume dedicado à Bahia, com o registro de cantigas e tiranas raras, do tempo de seu pai Manoel Muniz.

No novo vídeo, Bule Bule e o Samba Rural, o artista, que vem de uma família de vaqueiros e de sambadores, explica a diferença entre o samba feito no litoral e o do sertão, que ele denomina como Samba Rural. “A linguagem sertaneja fala do gado, do vaqueiro, de safra, de grão, de feijão”, diz.

“Bule Bule é artista múltiplo, que se apresenta pelo Brasil todo como cantor, repentista, sambista, escritor de literatura de cordel entre outras "sabências", como ele mesmo diz. É considerado um patrimônio vivo da nossa cultura”, completa Betão Aguiar, idealizador do Mestres Navegantes.

O projeto foi selecionado pelo Natura Musical por meio do edital 2018 e do Estado da Bahia, através do programa Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. “Os curadores de Natura Musical selecionaram o projeto Mestres Navegantes por entenderem o legado que a obra constrói para a cultura musical do país”, diz Fernanda Paiva, gerente de Marketing Institucional da Natura. “Desde 2012, o edital já ofereceu recursos para 38 projetos na Bahia, como Russo Passapusso, Lucas Santtana, OQuadro e Ederaldo Gentil”, complementa.