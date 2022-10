Buraco aparece na Pituba e causa transtornos após fortes chuvas

A chuva que caiu nesta terça-feira (25), em Salvador, causou várias complicações pela cidade. Uma delas foi a cratera que abriu na Rua Jaracatiá, no bairro da Pituba.

O buraco, que aumentou consideravelmente na madrugada desta quarta-feira (26), impressiona pelo tamanho e atrapalha a vida de moradores e pessoas que trabalham pelo local. A calçada foi interditada e uma passagem improvisada foi feita para que transeuntes possam se deslocar sem risco de acidentes.

A massoterapeuta Maria de Fátima Ferreira, 44 anos, contou que já tinha visto o buraco no começo da manhã desta terça-feira (25), mas desconfia que a força da chuva pode ter aumentado o tamanho do problema. "Eu sempre tenho costume de atravessar. É muito raro atravessar por esse lado justamente visando isso aí cair e me levar", disse.

(Foto: Marina Silva / CORREIO)

Já Álvaro Araújo, 28, acredita que a proteção foi boa para que as pessoas não fossem arrastadas para o buraco, mas reforça que o trecho é estreito e ainda há risco de sofrer um acidente com ônibus. "Porque os ônibus vem encostando para galera parar aí para descer", comentou.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), mas ainda não obteve resposta.