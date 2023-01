Burse assume responsabilidade pela goleada: 'Pensamento é de vergonha'

O Vitória foi atropelado pelo Itabuna em pleno Barradão, na tarde deste domingo (15). O Dragão do Sul fez um segundo tempo avassalador, marcou quatro gols e garantiu a goleada por 4x1, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. Um resultado que acabou com a invencibilidade rubro-negra na temporada e frustrou as expectativas dos quase 9 mil torcedores presentes no estádio.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico João Burse lamentou o resultado, o qual classificou como 'vergonhoso', e pediu desculpas aos rubro-negros.

"Pensamento é de vergonha, realmente. Pedir desculpa para o nosso torcedor. Agora é o momento de levantar a cabeça e consertar tudo o que aconteceu de errado. Primeiro tempo podíamos ter feito os gols. Não fizemos, tomamos os gols no segundo tempo. Sim, nos desorganizamos. Responsabilidade total minha. Agora, é levantar a cabeça e consertar", disse.

Por outro lado, Burse disse que derrotas fazem parte da rotina no futebol. Ele pediu que o time se mantenha forte e dedicado para os próximos compromissos.

"Como profissionais do futebol, a gente aprende a lidar com isso. Estamos sujeitos a vitórias, empates, derrotas como essa, que não são normais, mas que acontecem. Temos que ser mente forte, principalmente como líderes dessa equipe. Levantar a cabeça de todos, voltar a trabalhar", afirmou.

"É um momento em que todos estão com vergonha, da forma como aconteceu. Mas somos profissionais e sabemos que coisas assim podem acontecer. A gente tem que ter mente forte, principalmente como líderes dessa equipe. Levantar a cabeça de todos e voltar a treinar, a se concentrar, e foco total no próximo jogo".

Quem apenas vê o resultado nem imagina que o Leão fez uma etapa inicial superior, com boas chances. Mas o goleiro Thiago Passos fez grandes defesas e impediu o rubro-negro de abrir o placar.

Na volta do intervalo, o técnico tirou Léo Gomes e Tréllez de campo, e colocou Rodrigo Andrade e Osvaldo. Só que o Itabuna entrou para a etapa de forma arrasadora. Aos 4 minutos, já tinha aberto 2x0, deixando o Vitória desnorteado.

Burse ainda colocou Alisson Santos, Wanderson e Vicente em campo, mas o Dragão do Sul ampliou com Cesinha. Muitos dos torcedores deixaram o estádio antes mesmo de acabar o jogo, e nem viram o próprio Vicente descontar, já nos acréscimos. No fim, Cesinha fez mais um e garantiu o 4x1. Burse explicou as mudanças que fez na partida.

"Quando você está perdendo o jogo, tem que mexer para tentar reagir. O mesmo quando está empatando em casa. Uma equipe como o Vitória precisa agredir. Fizemos o Rafinha como falso 9, colocamos o Osvaldo e tentamos ser um pouquinho mais agressivos. Rapidamente, tomamos o gol. E, infelizmente, acabou se desorganizando e acontecendo tudo isso".

O técnico foi questionado sobre a confiança dos jogadores em meio à goleada sofrida. Ele admitiu uma irritação do elenco com o resultado, mas deu a cara a tapa neste momento.

"Cada um reage de uma forma, não é uma coisa que eu vou conseguir controlar. Estou aqui me responsabilizando e colocando a cara como líder dessa equipe. Cada um reage de uma forma. Temos que entender, com um momento difícil como esse, saem mais irritados. Mas estou aqui para representá-los".

O próximo compromisso do Vitória pelo Baianão já será na quarta-feira (18), quando encara a Juazeirense no Adauto Moraes, em Juazeiro. Em seguida, o Leão volta suas atenções para a Copa do Nordeste: pega o Santa Cruz no sábado (21), no Barradão. Em meio a um calendário recheado, Burse pediu foco aos jogadores.

"Não temos muito tempo para lamentar. Todos estão chateados, irritados, isso é normal da forma que foi. Mas amanhã começa de novo, trabalhar de novo, se dedicar, para dar a volta por cima, como tudo na vida".

Veja outros trechos da entrevista coletiva de João Burse:

Eduardo é intocável?

Não, nenhum jogador é intocável. A gente não tem os atletas ainda totalmente disponíveis. Estávamos com todos os meias jogando, com Eduardo, Torres e Gegê, os três meias que a gente tem. Andrade foi vetado, sim, por desgaste, pelo departamento médico. A gente faz sempre uma reunião semanal e vê quem está desgastado a ponto de se lesionar ou não, e por isso que foi vetado. Mas não tem jogador intocável.

Substituições

A responsabilidade é minha de todas as mudanças que aconteceram no segundo tempo. Estávamos perdendo o jogo, tínhamos que tirar o Railan, que sentiu cãibra. Não tínhamos uma função de origem e, por isso, arriscamos para fazer uma saída com três, soltando mais o Alisson. Infelizmente, as mudanças não deram certo e a responsabilidade é minha.

Parte física pesou?

Não, de maneira alguma [prejudicou]. Lógico, tem o desgaste desses jogos, mas não tem desculpa com relação a isso. O Vitória não pode perder da forma que perdeu, dentro de casa. Estamos aqui nos responsabilizando. Eu, como João Burse, treinador da equipe, responsável por tudo o que aconteceu. Pedir desculpa para nosso torcedor. Mas independente de qualquer situação, de qualquer sequência de jogo, não pode acontecer o que aconteceu aqui hoje.

Teve conversa com Tréllez?

Não, a gente não conversou ainda. Não estou sabendo. Conversaremos amanhã.

Erros são corrigíveis?

Vamos sentar, conversar, ajustar. Ver situações com mais calma em forma de vídeo, para que possa ajustar e entrar com uma equipe preparada para o próximo jogo.

Wanderson

Amanhã, vamos voltar a nos preparar e nos dedicarmos para dar a volta por cima. Wanderson é um atleta da base, mais centroavante. A gente tinha só Tréllez e ele que fazia a função como segundo centroavante. E teve a oportunidade dele, como outros tiveram.