Burse confirma retorno de Rafinha ao Vitória contra o Figueirense; veja provável time

O Vitória vai contar com seu principal artilheiro no jogo contra o Figueirense, domingo (18), às 16h, no Barradão. Recuperado de contusão, Rafinha está pronto para jogar a penúltima rodada do quadrangular da Série C. A confirmação foi feita pelo técnico João Burse, durante entrevista coletiva concedida após o treinamento desta sexta-feira (16).

"O Rafinha é o nosso artilheiro e tem demonstrado durante toda a competição sua competência, tem feito os gols. Acabou se lesionando, mas ficou na concentração se preparando, se ajustando, se recuperando junto com nosso departamento médico e agora está à disposição e pronto para nos ajudar. É um atleta importante e que a gente conta muito", afirmou o comandante rubro-negro.

Rafinha desfalcou o Leão na rodada passada, no empate em 0x0 com o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. Autor de oito gols com a camisa vermelha e preta, o atacante ainda não balançou a rede no quadrangular. A última vez foi há mais de um mês, no triunfo por 3x1 contra o Brasil de Pelotas, na última rodada da fase classificatória, em 13 de agosto.

João Burse sabe que não apenas Rafinha, mas todo o time precisa melhorar ofensivamente. "A cada momento temos que fazer ajustes de dificuldades específicas. Quando cheguei era a defesa, tivemos que estancar porque sofremos muitos gols. Agora temos que dar uma atenção na parte ofensiva para que a gente possa equilibrar as partes e funcionar como equipe", disse.

No treino desta sexta-feira, o treinador fez trabalhos específicos para aperfeiçoar cruzamentos com finalização e chutes frontais. Encerrou com bolas paradas em cobranças de escanteios e faltas nas laterais da área. "A gente trabalhou muito essa semana, com muito foco e dedicação, como fizemos em todos os jogos da competição", afirmou o técnico.

Liberado pelo departamento médico, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni correu em torno dos campos, mas ainda não volta nessa partida. O elenco encerrará a preparação com um treino na manhã de sábado (17).

O Vitória deve entrar em campo com Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório, Tréllez e Rafinha.

O Leão está em terceiro lugar no Grupo C, com cinco pontos, um a menos do que o Figueirense, que está em segundo lugar. O ABC é o líder, com oito pontos, e o Paysandu é lanterna, com três. Só os dois primeiros colocados garantirão o acesso à Série B de 2023.