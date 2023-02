Burse se despede do Vitória nas redes sociais; presidente comenta

O técnico João Burse se despediu do Vitória nas redes sociais. Grande destaque do acesso à Série B em 2022, o treinador não resistiu aos resultados aquém do esperado no começo da atual temporada e foi demitido do clube no último domingo (5), após a derrota por 3x1 para o CSA.

"Minha história com o Vitória é repleta de paixão, dedicação e respeito. Em 2022, conquistamos um acesso que nunca será esquecido. Infelizmente os resultados não vieram neste início de temporada e fomos desligados. Quero agradecer a todos os setores do clube. Todos vocês, sem exceção, foram fundamentais ao longo deste processo. Obrigado também à torcida, aos atletas e à direção", escreveu o técnico.

A mensagem de Burse ganhou o apoio de alguns jogadores do Vitória, como o lateral-direito Railan e o volante Dionísio, que se recupera de lesão de ligamento. Quem também agradeceu ao treinador foi o presidente do clube rubro-negro, Fábio Mota.

"Muito obrigado por tudo, amigo! Nós aqui só temos a agradecer pela sua postura, profissionalismo e caráter!", disse Mota.

Agradecimento de Fábio Mota em postagem de Burse

(Foto: Reprodução)

Ricardo Amadeu foi mais um a publicar mensagem a João Burse. O auxiliar, aliás, será o técnico interino na disputa do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Ele já estreia diante do Atlético de Alagoinhas, nesta quarta-feira (8), às 19h15, pelo estadual, no Carneirão.

"Você é gigante, fera. Não tenho nem dúvidas do sucesso na caminhada. Obrigado por tudo", publicou Amadeu.