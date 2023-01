Burse valoriza desempenho e cita evolução em classificação do Vitória

A classificação do Vitória para a fase de grupos da Copa do Nordeste veio em tom de alívio. Depois de dois anos, o Leão voltará a disputar a parte regular da principal competição da região. Após o triunfo por 1x0 sobre o Jacuipense, no Barradão, o técnico João Burse valorizou a conquista, mas admitiu que o time oscilou no segundo tempo.

“Foi um jogo difícil. Fizemos um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo em que a gente oscilou. Acabamos recuando um pouco, parando de jogar. Não que eles criassem grandes chances, mas paramos de jogar e isso fez com que eles crescessem e chegassem mais ao nosso gol. Mas o importante é que conseguimos segurar até o final e conquistamos a classificação”, disse o treinador.

Na análise de Burse, o Vitória mostrou evolução entre as partidas contra o Cordino, no primeiro jogo eliminatório, e o duelo com o Jacupa. O treinador destacou que fez mudanças táticas para dificultar a vida do Leão do Sisal.

“A gente ajustou o Diego Torres com o Rodrigo Andrade, baixando um pouco para receber a bola dos três, que a gente usou na saída. Eles [Jacuipense] tiveram dificuldade para marcar, é uma situação difícil de marcar mesmo. Tivemos Osvaldo flutuando com o Gegê. A gente tinha laterais fazendo o papel de alas, então sempre tínhamos alguém livre para jogar”, explicou.

“No segundo tempo nós ficamos um pouco distantes das linhas e tivemos dificuldade quanto isso, mas é normal essa evolução, entrosamento. Temos muitas coisas ainda para melhorar, mas temos que parabenizar eles também”, completou.

A vaga na fase de grupos do Nordestão garante ao Vitória um ganho técnico e financeiro. Nos cofres, o reforço será de R$ 2,4 milhões como cota de participação. Dinheiro importante para um clube que não esconde suas dificuldades.

Já na parte técnica, o Leão terá adversários mais qualificados, pois enfrentará equipes das Séries A e B do Brasileirão. De acordo com João Burse, o elenco está pronto para os desafios da temporada.

“A gente vem se preparando para disputar forte todas as competições. Teve o esforço do presidente para reforçar a equipe. Vamos entrar forte, o Vitória precisa sempre estar disputando contra essas grandes equipes”, finalizou.

O Vitória se prepara agora para a estreia no Campeonato Baiano. Na próxima quinta-feira (12), o time visita o Bahia de Feira, às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela primeira rodada do estadual.