Burt Bacharach, compositor e músico, morre aos 94 anos

O compositor e músico americano Burt Bacharach morreu aos 94 anos, em sua casa em Los Angeles. A notícia foi dada pela agente dele, Tina Brausam, nesta quinta-feira (9). A causa da morte não foi confirmada.

Desde o começo dos anos 60, as composições de Bacharach conquistaram grandes nomes da música americana, como Dione Warwick. O músico americano ganhou três estatuetas no Oscar: Melhor Trilha Sonora e Música Original, em 1982 (Arthur, o Milionário Sedutor); e Trilha Sonora em 1970 (Butch Cassidy).

Bacharach se dizia em busca de um pop perfeito e unia a classe da música sinfônica do final do século 19 com a orquestração pop moderna. O maior parceiro era o letrista Hal David, com quem escreveu músicas como The Look of Love (famosa na voz de Dusty Springfield e trilha do filme Casino Royale); This Guy’s in Love With You (hit número um da parada americana, lançado por Herb Alpert em 1968); I Say a Little Prayer, cantada por Aretha Franklin, e (They Long to Be) Close to You, gravada por The Carpenters.