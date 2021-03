Buscando terceira vitória seguida, baiano Carlos Boi enfrenta Jake Collier no UFC 263

Buscando a terceira vitória consecutiva dentro do maior evento de lutas do mundo, o baiano Carlos Boi já sabe qual será seu próximo desafio no UFC. Ele vai encarar o americano Jake Collier no UFC 263, que acontece no dia 12 de junho em local a ser definido pela organização. O duelo é válido pela categoria dos pesos-pesados (até 120kg).

Natural de Feira de Santana, Boi tem 26 anos e um cartel com 10 vitórias e apenas uma derrota na carreira. O atleta da Life MMA derrotou em sequência o caboverdiano Yorgan de Castro, por decisão unânime, e o neozelandês Justin Tafa, por decisão dividida dos jurados.

Seu oponente, Jake Collier, tem 32 anos e conta com 12 triunfos e cinco derrotas na categoria. Um verdadeiro nômade de divisões, Collier já lutou de peso-médio (até 84kg) e de meio-pesado (até 93kg), mas fez suas duas útlimas lutas no peso-pesado. Ele vem de vitória sobre o experiente Gian Villante, por decisão unânime.

Além da luta entre Boi e Collier, o UFC 263 também terá o brasileiro Deiveson Figueiredo defendendo seu cinturão da categoria dos pesos-moscas (até 57kg) contra o mexicano Brandon Moreno.