Buscas pela Micareta Salvador aumentam após resultado do 2º turno

As buscas pela Micareta Salvador, que acontecerá neste fim de semana, entre 4 e 6 de novembro, aumentaram depois do segundo turno das Eleições, no último domingo (30). Ivete Sangalo, Ludmilla, Luisa Sonza, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Daniela Mercury e Claudia Leitte são algumas das atrações confirmadas no Carnaval fora de época, no Wet’n Wild, e se apresentarão em trios elétricos e num palco central.

De acordo com o Google Trends, houve um aumento nas buscas pelo termo "Micareta Salvador" logo após o anúncio do resultado. Um pico de buscas aconteceu na noite da segunda-feira (31) e manteve alta até a madrugada desta terça (1º). Usuários de Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Aracajú e Fortaleza estão entre os que mais buscaram.

Segundo o Grupo San Sebastian, responsável pela organização do evento, houve também aumento de acessos no site oficial, impactando positivamente as vendas.

"Passada a tensão das eleições, as pessoas querem comemorar. Superamos o auge da pandemia e finalmente teremos uma alta temporada em Salvador, que começa neste fim de semana”, comenta André Magal, um dos sócios do grupo.

Os ingressos avulsos e pacotes estão à venda no site www.micaretasdasan.com.

