Cabaceiras do Paraguaçu realiza concurso de poemas

Atenção, poetas baianos: estão abertas as inscrições para o primeiro Concurso Literário de Cabaceiras do Paraguaçu. Para participar, os poemas devem ter quatro estrofes e o tema é a cidade Cabaceiras do Paraguaçu.

As inscrições são permitidas para maiores de 15 anos, através de formulário online até 4 de março. O primeiro colocado declamará seu poema na abertura da FLIPAR- Feira Literária Internacional de Cabaceiras do Paraguaçu, e vai receber R$ 500 (quinhentos reais). O segundo colocado, R$ 300 e o terceiro colocado, R$ 200. Os resultados serão divulgados no dia dez de março no Instagram oficial da prefeitura https://instagram.com/prefeituracabaceiras?utm_medium=copy_link .

FLIPAR - A primeira edição da Feira Literária Internacional de Cabaceiras do Paraguaçu acontece de 11 a 14 de março. O evento é uma parceria da prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu e CALI Cachoeira Literária, a mesma realizadora da FLICA (Festa Literária de Cachoeira). A Feira acontecerá no Parque Histórico Castro Alves. A programação é composta por apresentações artísticas, encontros, bate papo, exibições de filmes, intervenções urbanas, lançamento de livros, dentre outras atividades. Serão quatro dias com grandes nomes da literatura nacional e baiana.

Link de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuzbVoMXbBW8x9rSYQ9ELGoa6s69fbWGm9U859yzcIEKUiPA/viewform?usp=sf_link