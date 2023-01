Cabana de praia pega fogo em Ilhéus

Uma cabana de praia desocupada em Ilhéus, cidade localizada no Sul da Bahia, pegou fogo na noite da última terça-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma guarnição do 5° Grupamento de Bombeiros Militar da Bahia (GBM), em Ilhéus, debelou o incêndio. Não houve registro de vítimas.

A cabana, situada na parte da orla sul da cidade, próximo a um posto de combustíveis, não teve nome divulgado. Segundo o presidente dos Cabaneiros das Praias do Sul, Jorge Saci, a cabana se encontrava em ruínas e chegou a ser interditada pela Prefeitura Municipal de Ilhéus.

Um vídeo feito por uma testemunha mostra o local, inclusive o coqueiro próximo, coberto por chamas. Ao redor, ainda havia veículos estacionados, embora ninguém estivesse passando pela área que poderia ser atingida pelo fogo.

Conforme informa o Corpo de Bombeiros, a causa da ocorrência ainda está sendo investigada.