Cabelo com bandeira do Brasil faz sucesso antes de estreia da Seleção na Copa

A estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar será na quinta-feira, contra a Sérvia, às 16h, em Lusail, mas o clima do Mundial já está na cabeça dos torcedores. No Rio de Janeiro, um barbeiro inventou o corte "bandeira do Brasil" e viralizou nas redes sociais.

acho um abuso eu não ter visto um mlk assim até hj pic.twitter.com/8NRY9eP22u — naluisa no qatar ???????? (@protectrecruta) November 20, 2022

Morador de Rezende, Washington Rodrigo postou o vídeo fazendo o trabalho. Nas imagens, ele usa uma folha de papel para dar forma a bandeira brasileira na cabeça de um cliente. O desenho leva as cores azul, amarelo e verde.

No Tiktok, o vídeo já tem mais de 3,8 milhões de visualizações. O corte recebeu comentários positivos dos torcedores.