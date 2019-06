Cabo da Polícia Militar é morto a tiros após sair de festa em Euclides da Cunha 

O cabo da Polícia Militar Erisvaldo dos Santos Pereira, 46 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (21), no município de Euclides da Cunha. De acordo com a PM Erisvaldo estava de folga e foi vítima de disparos de arma de fogo,

A polícia informou que o corpo do policial foi encontrado no rodoanel viário da cidade, que dá acesso à rodovia estadual BA 220. O militar estava de folga e participava de uma festa na região, quando foi visto pela última vez.

"As circunstâncias do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil", afirmou a PM, em nota. A coorporação informou que Erisvaldo era lotado no 5º Batalhão de Polícia Militar, em Euclides da Cunha, e integrava há 22 anos o quadro funcional da Polícia Militar.

Ele deixa esposa e dois filhos. "Uma equipe do Departamento de Promoção Social (DPS) está acompanhando os familiares e prestando toda a assistência necessária. O sepultamento será realizado na cidade de Paulo Afonso, mas até o momento, a data e o horário ainda não foram divulgados pelos familiares", destacou a PM, em nota.