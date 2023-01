Cabo do Exército é morto a tiros em Salvador; família suspeita de facção

Um cabo do Exército de 20 anos foi achado morto na manhã desta segunda-feira (30), na região da Avenida San Martin, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o corpo de João Gabriel Nascimento de Assis tinha marcas de tiros.

Familiares contaram à TV Bahia que Gabriel saiu com amigos e a namorada na noite do domingo (29) para o Imbuí, depois de assistir ao Ba-Vi com o pai. Na hora de ir embora, ele foi deixar um amigo no bairro de Tancredo Neves e estava voltando para casa. Ele chegou a mandar um vídeo pilotando uma moto, relatando que estava chegando, por volta das 3h de hoje.

O jovem, contudo, não chegou em casa e não deu mais notícias. Pela manhã, o corpo dele foi achado na San Martin. O pai suspeita que ele foi sequestrado por uma facção criminosa.

"Quando foi por volta de meia noite, a gente viu que ele tava com esse colega bebendo no Imbuí. O que a gente sabe é que depois que ele saiu do Imbuí, foi levar o amigo dele, ele largou o amigo no Tancredo Neves e veio sentido Estrada das Barreiras para vir para casa. Tem um vídeo dele falando, ele dizendo que estava voltando para casa... Meu filho estava voltando para casa... E aí eu mandei mensagem para ele 3h30, mais ou menos, visualizou mas não respondeu mais nada, e apareceu no status dele uma sigla de uma facção. A gente deduziu que ele tinha sido sequestrado, ele foi pego por essa facção, e a gente começou a correr atrás de pessoas conhecidas, começou a ligar para um, para outro, para ver se encontrava", contou Rogério Assis à TV Bahia.

A família soube pela manhã do corpo encontrado na San Martin - o pai chegou a ir até o local, mas a polícia já havia feito a remoção. "Só vi as marcas de sangue no chão", acrescenta o pai.

Segundo Rogério, João Gabriel estava estudando com a intenção de dar continuidade à carreira nas forças policiais. "Ele fez a prova da PM, o sonho dele era ser policial".

A Polícia Militar informou que equipes da 9ª Companhia Independente (CIPM) foram ao local após denúncias de que um homem estava ferido por tiros no Largo do Cotovelo, no Alto do Peru, perto da San Martin. Lá, já encontraram o rapaz sem vida. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai conduzir a investigação.