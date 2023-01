Cabo Verde é o 1º país a ter 'Pelé' em nome de estádio após morte

Em uma das muitas homenagens póstumas a Pelé, Cabo Verde irá alterar o nome do Estádio Nacional de Cabo Verde, localizado em Praia, capital do país africano, para "Estádio Pelé". A iniciativa segue o pedido feito por Gianni Infantino e da Fifa durante o velório do jogador nesta semana para que todos os países-membros da entidade batizem ao menos um estádio em cada país em homenagem ao Rei do Futebol.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, em mensagem nas redes sociais. "Cabo Verde e Brasil têm uma história e uma cultura que andam de mãos dadas, visto que são dois países irmãos, ligados pela língua e identidades muito semelhantes", afirmou. "Pelé foi e será sempre uma referência no Brasil, na nossa lusofonia e em todo resto do mundo, sendo um ídolo que liga várias gerações."

Construído em 2010 e inaugurado em 2014, o estádio tem capacidade para 15 mil pessoas e é a casa da seleção nacional de Cabo Verde, país membro da comunidade lusófona. "Como homenagem e reconhecimento a esta figura que engrandece a todos, manifesto a intenção de nomear o nosso estádio nacional, como 'Estádio Pelé', numa iniciativa à qual, acredito, que vários países pelo mundo nos acompanharão", afirmou o primeiro-ministro.

Durante o velório de Pelé, realizado nesta semana em Santos, Gianni Infantino, presidente da Fifa, expressou o desejo da entidade para que todos os seus países-membros tivessem ao menos um estádio em homenagem ao Rei do Futebol. O órgão que rege o futebol mundial também renomeou o campo de futebol em sua sede para "Estádio Pelé-Fifa Zurique".

"Vamos homenagear o Rei como ele merece. Por esse motivo, pedimos um minuto de silêncio em todos os estádio e agora também vamos pedir a todas as federações no mundo inteiro que batizem um estádio de cada país com o nome de Pelé, porque os jovens têm que saber e lembrar quem ele era", disse Infantino. No Brasil, o Estádio Rei Pelé, localizado na cidade de Maceió, recebe o nome do jogador e é utilizado pelo CRB e CSA.

"Já comunicamos a nossa intenção à Fifa, porque foi essa entidade que lançou o desafio (de nomear um estádio em homenagem a Pelé) e esperamos poder realizar este ato simbólico em breve", contou o primeiro-ministro de Cabo Verde.