Cabokaji faz primeiro show presencial no Espaço OCA SSA

Resgatar a importância dos povos originários para a musicalidade nacional brasileira. Este é o objetivo do ajuntamento musical baiano Cabokaji, que se apresenta nesta sexta (8), às 20h, no Espaço OCA SSA, no Rio Vermelho. O show é primeiro pós lançamento do recente e inédito álbum autointitulado Cabokaji.

Encontro músico-performance dos cantores, compositores, instrumentistas e pesquisadores da arte Caboclo de Cobre, ISSA, Mayale Pitanga e Ejigbo Oni, o grupo lançou o EP em parceria com o Natura Musical, além dos videoclipes das músicas Gameleira, Jurubeba e Chegança. A apresentação conta ainda com os shows do coletivo musical feminino Maracatu Ventos de Ouro e da DJ DMT.

Serviço - Cabokaji + Maracatu Ventos de Ouro + DJ DMT | Sexta (8), 20h, no Espaço OCA SSA, Rio Vermelho | Ingressos: R$ 25, à venda no Sympla