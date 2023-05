Cacau caindo? Veja previsão do tempo para esta semana em Salvador

Como as águas de março chegaram atrasadas, e o tempo chuvoso só começou de fato em Salvador em abril, o mês de maio mostrou a que veio: nesta segunda semana do mês, o tempo na capital baiana deve seguir nublado e com chuvas isoladas ao longo de todo o dia.

Até a sexta-feira, a previsão é de muitas nuvens, ventos fracos ou moderados e umidade máxima de 95%, e mínima de 65%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas mínimas da semana poderão ocorrer nesta terça-feira (9), quando os termômetros poderão chegar a 23ºC. As mínimas da quarta, quinta e sexta são as mesmas: 24ºC.

Já as máximas chegam a 29ºC entre a quarta e a sexta, quando a semana pode dar uma esquentada. Nesta terça, a mínima não apresenta uma grande variação e será de 28ºC.

O levantamento dos primeiros dias do mês de maio revelou maiores acúmulos nos bairros de Pituaçu (166,4mm), Piatã (165,6mm), Itapuã (158,6mm), Boca do Rio (125,6mm) e Alto do Cabrito (114,8mm).