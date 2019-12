Cacau Protásio diz que quase desistiu de fazer filme: 'Tenho crises de choro'

Quase um mês depois de sofrer ataques racistas durante a gravação do filme Juntos e Enrolados em um quartel de bombeiros no Rio de Janeiro, a atriz Cacau Protásio, 44, admitiu ter constantes crises de choro por conta do episódio. A presença da atriz no local gerou reação preconceituosa de integrantes da corporação, que começaram a circular áudios em grupos de WhatsApp criticando a liberação do espaço para a gravação e ofendendo Cacau, chamada de "aquela gorda, preta".



Muito abalada com a repercussão dos insultos, Cacau comentou o caso em uma série de posts no Instagram, onde aparece à beira das lágrimas.O caso aconteceu no último dia 23 de novembro, no Rio.

"Não queria mais trabalhar, ver gente, pensei em desistir do filme", afirmou ela em entrevista ao jornal O Globo. Com a ajuda do marido, da terapia e da equipe do longa, a atriz contou que conseguiu reagir, mas disse que ainda tem crises de choro "toda hora".

"Aumentei a terapia de uma para três vezes na semana. Estou panicada mesmo. Acho que tem alguém pulando o muro da minha casa, parei de dirigir porque sentia que estavam me seguindo. Só consegui terminar o filme porque tive apoio dos colegas [chora]", afirmou.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Apesar de muito abalada, Cacau também contou que sabia que tinha que se posicionar. Por isso, ela resolveu na ocasião gravar um vídeo no Instagram falando sobre as ofensas que sofreu. No filme, a atriz interpreta uma sargento dos bombeiros.



"Não imaginava que o vídeo da minha resposta fosse repercutir tanto, dar um se liga nas pessoas. Porque até aquele que é preconceituoso velado vai pensar duas vezes antes de fazer algo. Não consigo entender por que tanto ódio por causa de uma cor de pele."Em novembro, bombeiros teriam compartilhado áudios com ofensas racistas e gordofóbicas à atriz via WhatsApp.

Áudios racistas e homofóbicos

"Olha a vergonha no pátio do quartel central. Essa mulher do 'Vai que Cola', aquela gorda, colocou a farda e botou os dançarinos viados com roupa de bombeiro. Isso é um esculacho, rapaz. Qual é a desse comandante? Vai deixar uma pu*$ria dessas no pátio do quartel?", diz uma das mensagens, de acordo com o blog do Leo Dias.

Outro homem gravou um áudio com termos homofóbicos e racistas. "Vergonhoso. Mete aquela gorda, preta, filha da puta numa farda de bombeiro, uma bucha de canhão daquela, com um monte de bailarino viado, quebrando até o chão. Vão achar que é o que? Bombeiro? Aquilo é tudo viado. Lamentável", afirma.

Além de aparecer em "Juntos e Enrolados", a atriz estará em outros três filmes em 2020: A Sogra Perfeita, Canta pra Subir

e No Gogó do Paulinho.