Cacau vai cair: Previsão para semana é de chuvas em Salvador

Resquícios de uma frente fria somados aos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico favorecerão a ocorrência de chuvas ao longo de toda semana em Salvador.

A previsão para terça-feira (16) e quarta-feira (17) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamentos de terra. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Para quinta-feira (18), a previsão é de intensificação de chuvas e, entre os dias 23 e 24, há possibilidade da chegada de uma nova frente fria.

No bairro de Mussurunga já choveu 344 mm, desde o início do mês, 13,83% a mais do que a média histórica de maio, que equivalente a 302,2 mm, segundo a estação de referência do Inmet, em Ondina. Outras localidades também já apresentaram acumulados de chuvas superiores à normal climatológica, a exemplo de Itapuã (319 mm), Mont Serrat (310,9 mm) e Pitatã (303,4 mm), dados atualizados às 16h.

Maio é tipicamente o mês mais chuvoso do ano na capital; já abril, de forma atípica, registrou pouca chuva para a média histórica prevista para o período.

Vegetação inadequada

Salvador experimentou um domingo de intensas chuvas em Cajazeiras VII e VIII, além de Mussurunga e outras localidades, onde os acumulados ultrapassaram 60 mm em 48h, risco ampliado pelas construções irregulares e o plantio de vegetação inadequada. "Verificamos que, na ocorrência em Cajazeiras, havia o plantio de bananeira na encosta, o que contribuiu para romper o talude e a terra soterrou, e fez desabar a casa que estava na cota inferior", explicou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Segundo balanço da Codesal, 177 solicitações foram feitas durante o fim de semana pelo o 199 até as primeiras horas desta segunda-feira. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real.

Plantão Codesal

As equipes da Codesal atuam em regime de Plantão 24 horas, junto aos demais órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, que também se fazem presentes, retirando vegetação, escombros, desobstruindo canais, entre outros, para garantir a segurança da população de Salvador.

Devido ao solo se encontrar encharcado, a Codesal recomenda que as pessoas fiquem atentas e, na percepção do risco, se afastem imediatamente, procurem um local seguro, acionem o órgão pelo 199 e aguardem um técnico da Defesa Civil possa ir ao local realizar vistoria, de modo a garantir a segurança de todos.