Cachê de Sabrina Sato aumenta em 5 vezes após estreia na Globo, diz colunista

O cachê cobrado pela apresentadora Sabrina Sato aumentou em cinco vezes desde que assinou contrato com a Globo. Antes, para postar uma publicidade nas redes sociais, Sabrina cobrava entre R$80 mil a R$100 mil. Com a ida para a nova emissora, os posts não saem por menos de R$ 500 mil, segundo o colunista do Uol, Ricardo Feltrin.

Ainda de acordo com Feltrin, Sabrina deve permanecer nos acordos antigos com patrocinadores que já estão com ela há mais tempo. No entanto, para as novas marcas que querem surfar na onda global, valerá o valor atualizado.

O preço cobrado por campanhas publicitárias também atualizou. Segundo o colunista, o que antes saía por R$ 1,5 milhão, agora custa, em média, R$ 3 milhões.

Ida para Globo

Após oito anos, a apresentadora deixou a Record para participar da nova temporada do Saia Justa, no GNT. Além da atração, Sabrina segue apresentando o Desapegue Se For Capaz, também do canal.

Em comunicado para a imprensa, a assessoria informou que a decisão em sair da RecordTV foi em comum acordo com a emissora e que Sabrina Sato se despede mantendo "uma relação cordial, de respeito e eterna gratidão" com todos os profissionais que estiveram presentes em sua jornada.