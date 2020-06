Cachoeira terá festival de músicas juninas; veja como participar

Imagem: Divulgação

Um dos destinos mais tradicionais do São João da Bahia, a cidade de Cachoeira, no Recôncavo, ainda lamenta o cancelamento da festa. Mas lamentar não é deixar a tradição de lado. Pensando nisso, a RS Produções/Maria Joana Eventos, com o apoio dos fabricantes de licores locais, promove o Live Festival Junino, para escolher as melhores músicas inéditas e originais alusivas ao São João.

Os compositores que tiverem interesse em entrar na disputa, na qual cada participante só poderá inscrever uma composição, devem entrar no site do evento e seguir as orientações. As inscrições estão abertas até o dia 20, quando começam as eliminatórias. Estas, por sua vez, seguem até o dia 24 de junho, quando ocorre a final do concurso cultural.

Segundo os organizadores, além de promover lazer em meio à pandemia da covid-19, o projeto visa fomentar e preservar a vertente musical de forte raiz local. Os três primeiros colocados serão premiados. Clique aqui para ler o regulamento.