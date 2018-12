Cachorro de George H. W. Bush é fotografado ao lado do caixão

Sully, o labrador que acompanhou George H. W. Bush desde abril deste ano, foi fotografado ao lado do caixão do ex-presidente. O registro foi publicado no Twitter pelo assessor do ex-presidente Jim McGrath com a legenda “Missão completa”. “Bush pai”, como era conhecido, morreu no último sábado (1º), aos 94 anos.

De acordo com o portal G1, o cão de dois anos foi morar com H. W. Bush após a morte da ex-primeira-dama Barbara Bush em abril. Sully recebeu esse nome em homenagem ao ex-piloto de aviação Chesley B. "Sully" Sullenberger III, que ficou famoso por pousar um avião danificado no rio Hudson e salvar todos os 155 passageiros e tripulantes, em 2009.

Segundo o filho e também ex-presidente dos EUA, George W. Bush, o cão irá para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed e, em seguida, ajudará outra pessoa.

Homenagens

Os Estados Unidos iniciam nesta segunda-feira (3) as cerimônias em homenagem ao ex-presidente. George H. W. Bush será enterrado segundo o protocolo de funerais com honras de Estado, organizado pelo Pentágono.

O caixão será exibido em uma câmara-ardente sob a cúpula do Capitólio a partir da noite desta segunda. Na quarta-feira, 5, dia de luto nacional, o funeral será na Catedral Nacional, em Washington. Em seguida, o corpo retornará ao Texas, onde Bush será sepultado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.



*colaborou Marina Aragão, da 13ª turma do programa Correio de Futuro