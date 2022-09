Cachorro destrói R$ 875 em pacotes de figurinhas da Copa; veja

Um casal de empresários sofreu um enorme prejuízo com figurinhas do álbum da Copa do Mundo. De olho em uma renda extra, Mariana Molla Navarro, de 25 anos, e o marido, Guilherme, compraram 400 pacotes das figuras para revender. O problema é que o cachorro da família destruiu boa parte do produto.

De acordo com o site Uol, o casal tomou um susto quando chegou em casa e viu os pacotes de figurinhas espalhados pelos sala do imóvel. Ted, um Spitz alemão de um ano e três meses, teria subido na mesa onde o material estava guardado em uma sacola plástica e fez a festa.

Mariana contou que, por sorte, "apenas" 250 pacotes foram rasgados pelo animal. O prejuízo calculado foi de aproximadamente R$ 875. 7

"Ali tinha uns 400 e poucos pacotes. Alguns ele conseguiu abrir e rasgar, outros não, que acabaram ficando por baixo. Foram mais ou menos uns 250 pacotinhos abertos. Os pacotes estavam dentro de uma sacola e em cima da mesa, então ele subiu, pegou e rasgou tudo", disse Mariana.

A mulher e o marido pagaram cerca de R$ 3,50 em cada pacote. Ela postou o vídeo das figurinhas danificadas nas redes sociais e as imagens viralizaram. Apesar do susto, eles garantem que vão continuar investindo na revenda de figurinhas.