Cachorro é atacado a pauladas em praça de Itaberaba

Um cachorro foi atacado a pauladas na praça J.J. Seabra, em Itaberaba, na noite desta terça-feira (13). O episódio foi filmado por câmeras de segurança da região, que identificaram o autor do crime.

Nas imagens, é possível ver o homem se aproximando do cachorro com um pedaço de pau na mão. Após se posicionar ao lado dos animais, ele deu sete golpes no bicho, que começou a rolar de dor no chão.

Com o animal já sem esboçar reação, aparentemente desacordado, o homem voltou e deu mais dois golpes na cabeça, antes de sair andando tranquilamente. Não há confirmação oficial sobre o estado de saúde do cachorro.

Segundo moradores, o autor do ataque trabalha em uma pizzaria da região. Em nota, o estabelecimento diz que não compactua com violência animal e que o colaborador, que seria terceirizado, já foi afastado.

A Polícia Civil investiga o caso.