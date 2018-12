Cachorro invade campo, faz defesa e evita gol na Argentina

Um lance pra lá de inusitado aconteceu na Argentina, na partida entre Defensores de Villa Ramallo e Juventud Unida, válida pelo Torneio Federal A, equivalente à terceira divisão argentina: um cachorro invadiu o campo e evitou um gol.

O lance aconteceu após o goleiro do Defensores sair jogando errado. A bola bateu em um jogador do próprio time e se encaminhava para virar um gol contra quando o animal passou correndo pela pequena área e acabou desviando a trajetória. A partida foi realizada no domingo (2).

Apesar da ajuda canina, o Defensores perdeu por 3x0, e o Juventud conseguiu o acesso à segunda divisão com o resultado.