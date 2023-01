Cachorro vira mascote de posto e ganha crachá personalizado em Salvador

Ninguém resiste a um atendimento alegre e carismático. É assim que Otto recebe os clientes de um posto de gasolina que fica no bairro de Santa Teresa, em Salvador. Segundo funcionários do estabelecimento, o cachorro Sem Raça Definida (SRD) chegou ao local ainda bebê, há cerca de 6 anos, e logo foi promovido a mascote – com direito até a crachá.

Otto chegou no local após a partida de Nena, uma cadela sem raça definida que o posto também tinha adotado. Ele logo virou o funcionário preferido, com direito a tickets alimentação – ração e água da melhor qualidade, garante o estabelecimento -, e moradia – com espaço confortável para os horários de descanso.

Como todo bom mascote, Otto é famoso e recebe muito carinho. Os clientes tiram foto, gravam vídeo para redes sociais e dão presentes, como comida e brinquedos. Ao que parece, o mimo preferido dele é uma coleira, que ele não solta do pescoço e nem deixa ninguém tocar. “Ele é dócil, só não encherem o saco dele, como ficar pegando na coleira. Os clientes interagem bastante, mas os preferidos dele são crianças e mulheres”, conta Mônica Conceição, frentista há 12 anos do posto.

(Foto: Divulgação)

​Entre os colegas de trabalho, Otto também é muito amado. Os funcionários do posto contam que a ideia do crachá surgiu do medo de perder o mascote. “O crachá o posto colocou para não acharem que ele é de rua. Se ele fugir, facilmente será identificado. Eu gosto dele porque ele interage tanto com o cliente quanto com a gente”, disse a frentista.

O horário de Otto é livre, porém ele geralmente aparece na pista do posto durante o dia. Os funcionários garantem que ele cumpre a carga horária de trabalho direitinho, fiscalizando o trabalho e verificando principalmente o estado dos pneus dos veículos.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia