'Cacildis' está chegando! Filho de Mussum lança cerveja em Salvador

Quanta falta nos faz o humorista Mussum, um dos mais populares da trupe de Os Trapalhões. Pois seu filho, Sandro Gomes, estará em Salvador semana que vem, junto com Diogo Mello, para o lançamento oficial da cerveja Cacildis na Bahia. Será na terça-feira (18), às 15h, na Chácara Baluarte, no bairro Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico, para convidados. Ambos são criadores da cerveja, que traz no nome um dos jargões mais populares de Mussum, e é uma homenagem ao humorista.

Gomes e Mello são sócios fundadores da Brassaria Ampolis e atualmente consultores estratégicos de negócios da Cacildis, cerveja que integra o portfólio de produtos do Grupo Petrópolis.

O evento vai reunir fornecedores, empresários, imprensa e apreciadores de cerveja em ambiente criado especialmente para destacar a personalidade e hábitos famosos de Mussum, incluindo o gosto pelo samba, seu jeito carioca e o bom humor. Entre as atrações confirmadas no evento, estão o Grupo Botequim e a banda Batifun.