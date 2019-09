Caco Monteiro volta com Godó, o Mensageiro do Vale a Salvador

Escrito e estrelado pelo ator Caco Monteiro, o monólogo Godó, O Mensageiro do Vale está de volta a cartaz em Salvador. As apresentações acontecem durante todo o mês de setembro, sempre às quintas e sextas-feiras, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho - que também havia recebido a primeira temporada do espetáculo, em abril de 2017.

A criação de Godó, protagonista da montagem, parte da história do godó de banana verde com carne seca, comida típica da região da Chapada Diamantina, surgida na época do garimpo como um alimento de sobrevivência. “Godó é um velho de 90 anos, último sobrevivente de uma comunidade de duas mil pessoas, que viveu no Vale do Pati, também na Chapada Diamantina. É um personagem da resistência”, explica Caco Monteiro, que pela primeira vez, nos quase 40 anos de carreira, escreve uma peça teatral.

A ficção inspira-se em fatos reais, acontecidos no local entre os anos de 1937 e 1985, quando os moradores foram obrigados a deixar o local após um decreto governamental que proibiu o cultivo do café."Hoje, diante da escalada do desmatamento e de outras tragédias socioambientais, ‘Godó’ tornou-se mais atual do que nunca, um libelo contra o estado de coisas”, defende Caco Monteiro sobre a reapresentação.

Além de dialogar com questões socioambientais e antropológicas, Godó, O Mensageiro do Vale é uma imersão no mundo mágico de uma região que se manteve praticamente isolada da civilização.Com uma narrativa que usa do recurso do flashback, Godó leva o espectador ao seu mundo fabular, retornando a infância, ao convívio com o pai e a mãe, além da galinha Zenaide e do amigo imaginário Biziu. A direção é do inglês John Mowat.

Serviço

O quê: Godó, o Mensageiro do Vale

Onde: Teatro Sesi/Rio Vermelho

Quando: Quintas e sextas de setembro, às 20h

Quanto: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia