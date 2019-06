Cadastro Ambiental Rural avança na Bahia, mas apenas 85% das áreas foram cadastradas

Sete anos depois de aberto o prazo para o Cadastro Ambiental Rural (CAR), e com várias prorrogações realizadas durante este período, apenas 85,12% das áreas passíveis de cadastro na Bahia foram incluídas no sistema. Isto significa que 25,2 milhões de hectares foram cadastrados. A área total passível de cadastro no estado é de 29,5 milhões de hectares.

A boa notícia é que o número de cadastramentos na Bahia foi o que mais subiu no país no mês de abril, quando foi realizado o último levantamento. Os produtores rurais incluíram no CAR mais de 891 mil hectares em cerca de 56 mil imóveis.

De acordo com o Ministério da Agricultura, os números apontam um crescimento de 0,89% no cadastramento em relação ao mês anterior. No país, no mesmo período, foram incluídos mais de 199 mil imóveis. Em muitos estados, principalmente da região Norte, os índices de cadastramento chegaram aos 100%.

Em todo o país, desde que o prazo foi aberto, já foram cadastrados mais de 5,8 milhões de imóveis rurais. No ranking geral, o Nordeste foi a região que mais teve hectares cadastrados no sistema.

Benefícios

Considerado um importante instrumento de gestão ambiental, o CAR é um registro público eletrônico do imóvel rural. Ao incluir os dados no sistema, o dono do imóvel fornece informações ambientais sobre as áreas de preservação permanente, as reservas legais, as florestas e os remanescentes de vegetação nativa. A ideia é combater o desmatamento a partir do monitorando as áreas.

Além de auxiliar no planejamento do imóvel rural, o cadastro é essencial para ter acesso a programas e benefícios, como contratação do seguro agrícola em melhores condições no mercado, maior acesso a linhas de financiamento, facilidade na obtenção de crédito agrícola e até isenção de impostos para aquisição de insumos e equipamentos. O prazo final para adesão ao cadastro é dia 31 de dezembro de 2019.

No ranking de imóveis cadastrados, o Nordeste lidera com 1.984.681 hectares cadastrados. A inscrição no CAR é feita junto ao órgão estadual competente. O cadastramento não é considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse. É um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente (APP), das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantas foi aprovado

No Dia Mundial do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura (Mapa) aprovou o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas (PNDF). O plano tem a meta de ampliar a área de produção florestal em dois milhões de hectares nos próximos 10 anos. Isso representa um aumento de 20% sobre a área atual.

Plano quer aumentar em dois milhões de hectares a área de flroestas plantadas até 2030. (Foto: Mapa)

A portaria, assinada pela ministra Tereza Cristina, prevê que o monitoramento, avaliação e atualização do plano serão realizados pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Florestas Plantadas. Os especialistas acreditam que a silvicultura protege os recursos naturais. Cerca de 90% de toda a madeira usada nas indústrias vem de florestas plantadas, fator que ajuda a diminuir a pressão sobre florestas nativas.

“O governo tem interesse em que se plante florestas e quer criar condições de segurança jurídica para que, quem quiser plantar ou aumentar seu plantio, faça da melhor forma possível”, afirma João Fagundes Salomão, coordenador-geral de Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar.

A produção florestal brasileira representa 6,1% do Produto Interno Bruto do país. Um levantamento realizado pelo setor mostrou que 35% das áreas de florestas plantadas no Brasil são de propriedade das indústrias de celulose e papel; 13% siderurgia e carvão vegetal; 6% painéis de madeira e pisos laminados; 9% investidores financeiros; 30% produtores independentes; 4% produtos sólidos de madeira; 3% outros.