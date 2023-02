Cadastro de ambulantes para Fuzuê e Furdunço começa no dia 7 de fevereiro

O cadastramento de vendedores ambulantes para as festas de pré-carnaval, Furdunço e Fuzuê, começa na próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), no bairro do Jardim Santo Inácio. No entrando, trabalhadores autônomos já estão acampados no local, para garantir o licenciamento, que será presencial.

Muitos deles vêm de uma maratona de quase um mês acampados em um viaduto próximo a sede da Semop. A ocupação começou para a realização do credenciamento necessário para trabalhar na festa de Iemanjá. Para esta celebração, os ambulantes receberam o documento na segunda-feira (30).

Mas eles ainda pretendem continuar no local até conseguirem a licença para trabalhar no Carnaval. Por isso, a Prefeitura de Salvador estuda ampliar o número de vagas. A medida, segundo a vendedora ambulante, Graziela Lima Santos, de 37 anos, é válida, pois os trabalhadores só seguem acampados pela necessidade de driblar o desemprego.

Nesta terça-feira (31), ela ultrapassou 15 dias de guarita nas proximidades da Semop. "Todos os anos são iguais. A gente vem para cá, porque o cadastramento online não funciona. Então, se não funciona na Internet, aqui na porta vai ter que funcionar", desabafa a trabalhadora autônoma.

Ela conseguiu a licença para trabalhar no Rio Vermelho, nesta quinta-feira (02), quando é celebrado o Dia de Iemanjá. Contando com o documento recebido por ela, a Semob distribuiu 602 permissões (500 para isopor, 32 para barracas tradicionais, 28 para carrinhos de lanches e pipocas e 42 para baianas de acarajé), segundo dados da própria pasta.

Mas, nem por isso, Graziela e outros ambulantes descansaram. A rotina agora inclui o deslocamento diário para o Rio Vermelho, para proteger o local demarcado para o trabalho no dia 2 de fevereiro. Quando a noite cai, ela retorna para a Semob para guardar o lugar na fila e garantir a permissão para trabalhar no Carnaval. Neste meio tempo, ela conta com a ajuda de conhecidos, para não perder a posição no Jardim Santo Inácio. Será assim até o início da Folia.

Segundo a Semob, o cadastramento para trabalhar no Carnaval será online, mas nem a data do início, nem o número de vagas foram informados.

Prefeitura trabalha para melhorar sistema de credenciamento

Diante das queixas dos trabalhadores, o titular da Semop, Luciano Ribeiro, afirmou que houve um número de solicitações de ambulantes por licenciamento para a festa de Iemanjá acima do esperado e ressaltou que a Prefeitura de Salvador está aprimorando o sistema para reduzir as dificuldades para o cadastramento.

Para isto, a secretaria criou um grupo de trabalho com o objetivo de pensar soluções para as próximas festas, como o Furdunço, Fuzuê e o Carnaval. Ainda de acordo com Luciano Ribeiro, o trabalho será realizado em conjunto com outros órgãos municipais e de fora. Os nomes dos parceiros não foram divulgados.

"Esse número é estudado para que as pessoas tenham o direito de ir e vir com conforto. Nós acreditamos que houve um número elevado, acima do esperado, de pessoas solicitando o credenciamento e que isso tenha gerado essa situação que não é desejada por ninguém”, afirmou o titular da pasta.



*Com orientação da subeditora Fernanda Varela