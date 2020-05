Cadáver 'dá tchauzinho' em caixão durante enterro na quarentena; veja vídeo

O enterro de um homem em Manado, na Indonésia, aconteceu, aparentemente, sem nada excepcional na semana passada. O problema foi quando resolveram assistir ao vídeo do funeral e perceberam que o defunto "deu tchauzinho" em determinado momento.

O aceno ocorreu quando o padre lia uma passagem do Livro do Apocalipse (também conhecido como Livro de João), da Bíblia - "Deus disse no Livro de João: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá". O movimento do cadáver pôde ser visto através do vidro do caixão.

O vídeo registrando o aceno viralizou. Não se sabe se os parentes, que estavam aglomerados e sem usar máscaras de proteção, perceberam o movimento no interior do caixão durante o enterro, que seguiu em frente. Não há informação sobre a causa da morte.

Nas redes sociais, muitos cogitaram que o homem ainda estivesse vivo e tivesse tentando abrir o caixão. Outros argumentaram que a "mão" seria um rato.

Apesar das teoria macabras, o movimento deve ter sido provocado pelo "rigor mortis" (mudança bioquímica nos músculos, causando um endurecimento dos músculos do cadáver e impossibilidade de mexê-los ou manipulá-los) ou pelas mudanças nos ligamentos durante a decomposição, contou o "Daily Mail".

Um estudo da Central Queensland University (Austrália), publicado em setembro do ano passado na "Medical News Today", afirma que cadáveres podem se mexer e até mudar de posição durante o processo de decomposição. O estudo foi considerado de grande impacto para a medicina legal.